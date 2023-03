Modello Bellaria sotto la lente degli esperti

Il ’modello turistico’ di Bellaria Igea Marina ai raggi X in una convention all’Isola d’Elba. Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu, è stato ospite alla prima tappa del tour di Albergatore Pro, l’agenzia dic onsulenza cui da alcuni anni la città di Panzini ha affidato le proprie strategie turistiche, in Toscana. Un centinaio gli albergatori alla convention organizzata all’Associazione locale. Tema: la finanza e le strategie marketing e commerciali dell’hotelerie. Il Presidente di Fondazione Verdeblu, ente preposto alla promocommercializzazione della città, "ha esposto il modello virtuoso instauratosi già dai primi anni del 2000 tra istituzione pubblica ed enti privati nella valorizzazione comune del concepire un nuovo modello di turismo", spiegano da Verdeblu. In questo modo Bellaria Igea Marina funge da esempio, ossia un ’case- history’ . "L’esperienza Elbana è stata un’occasione di confronto con altre realtà, dove fare turismo in maniera coo rdinata tra pubblico e privato risulta molto difficile – rimarca Borghesi –. Per cui raccontare la storia di Bellaria Igea Marina è stato un piacere ma soprattutto un onore, considerando gli apprezzamenti che la nostra Fondazione ha riscontrato".