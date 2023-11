"Modello Colmar per conquistare i tedeschi"

"Puntiamo ad estendere il ’modello Colmar’, che in tutti questi anni si è dimostrato vincente portando a Bellaria Igea Marina un numero straordinario di turistic francesi, anche al mercato tedesco. Per questo ci accingiamo a partecipare ad alcune importanti fiere in Germania". Così il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi, che annuncia la ’campagna d’inverno’ alla conquista dei vacanzieri esteri, e anche italiani.

"Dopo il grande successo del 38° Sitv Colmar, dal 10 al 12 novembre, Bellaria Igea Marina si prepara alla promo commercializzazione 2024", spiega in una nota Fondazione Verdeblu. "Il Sitv si conferma un appuntamento interessante per l’area che coinvolge – dice la direttrice di Visit Romagna, Chiara Astolfi – molto propensa a raggiungere l’Adriatico in autonomia o con bus. Il bacino che raccoglie ha potenziale per la nostra destinazione, conosce Bellaria Igea Marina, ama l’Italia e ha un buon livello di fidelizzazione. Gli incontri con Bus operator e tour operator lasciano pensare ad un interesse ulteriore soprattutto per la costruzione delle proposte 2025. Con gli appuntamenti di promocommercializzazione in previsione sul 2024 Visit Romagna rafforzerà la comunicazione estera e le relazioni per consolidare alcuni mercati in particolare di lingua tedesca, Svizzera, Austria e Germania". Allo stand di 500 metri quadri dedicato alla Romagna, organizzato da Verdeblu in collaborazione con Visit Romagna, oltre agli operatori turistici bellariesi erano presenti anche la città di Santarcangelo con la Collina dei Poeti, Gatteo Mare con Parco Hotel Morigi; Comacchio- Ferrara con Po Delta Tourism oltre allo stand istituzionale di Visit Romagna in rappresentanza di tutte le località della destinazione.

"Durante la Fiera Sitv – aggiunge Astolfi – sono state illustrate le opportunità turistiche del 2024, con un focus particolare sul passaggio del Tour de France e la comunicazione dedicata, e fatti incontri con bus operator, tour operator dell’Alsazia e l’aeroporto Euroairport di Basilea, Mulhuose e Friburgo. "Il calendario fiere in Germania f2024 è in via di definizione – chiosa Borghesi –. Confermata al momento Normberg, ne stiamo valutando altre. Confermati anche i workshop con gli incontri diretti con gli operatori. Il primo la settimana prossima, di due giorni, a Venezia insieme a Visit Romagna, dove incontreremo buyer e tour operatori sia italiani che stranieri. Rifaremo anche le promozione in alcuni grandi centri commerciali in Emilia Romagna, in collaborazione con alcuni noti webcreator, che nel 2023 hanno portato risultati importanti".

Mario Gradara