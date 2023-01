Modifiche alla viabilità a San Martino dei Mulini Vigili al lavoro ogni giorno per i controlli

Continuano a San Martino dei Mulini a Santarcangelo i controlli della polizia locale per far rispettare le modifiche alla viabilità nelle vie di Sopra, del Piano e Busca, in vigore dal 18 gennaio. Nel corso delle prime due settimane di controlli sono state impiegate due pattuglie al giorno negli orari di punta, che hanno fermato – in media – una cinquantina di veicoli al giorno. Controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni, e d’ora in avanti per chi non rispetta la nuova viabilità scatteranno le sanzioni. L’attività dei vigili si concentrerà soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.