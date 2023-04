La moglie muore, lui si uccide: marito e moglie uniti anche nell’addio a Bellaria (Rimini)

Bellaria, 24 aprile 2023 - Scopre che la moglie è morta per cause naturali. Sopraffatto dal dolore, decide a sua volta di farla finita. Uniti nella vita, così come nella morte. Questo il tragico destino che ha legato a filo doppio due coniugi bellariesi, un uomo di 80 anni e una donna di 79.

I corpi senza vita di marito e moglie sono stati trovati questa mattina dai carabinieri della stazione bellariese nel loro appartamento di via Marco Polo, nella frazione di Bordonchio, a Bellaria - Igea Marina. Un macabro ritrovamento che ha lasciato sgomenti e senza parole i residenti del quartiere di Igea in cui la coppia abitava da tempo. Del fatto è stato informato il magistrato di turno: la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei militari dell’Arma, ai quali sono stati affidati i rilievi, anche se fin dai primi minuti i contorni della vicenda si sarebbero delineati in maniera molto chiara in tutta la loro drammaticità.

Per cause che ancora devono essere appurate, la 79enne si sarebbe spenta per sempre nella notte a cavallo tra domenica o ieri o forse nella prima mattinata. Una volta resosi conto che la donna amata e con la quale aveva condiviso la sua intera esistenza non c’era più, il marito non avrebbe retto allo choc. Senza pensarci molto, ha deciso di compiere un gesto estremo, raggiungendo la consorte.

Il tutto dopo aver scritto un biglietto nel quale ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a compiere la scelta di mettere fine alla propria vita. Biglietto che è stato trovato dai carabinieri intervenuti all’interno dell’abitazione.