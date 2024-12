Molab a Cattolica. E’ in arrivo il club dei runners

Il Molab Running Club è pronto per approdare a Cattolica nel 2025. Una nuova comunità di runners che vuole promuovere la corsa, sia per il benessere che l’agonismo, ha infatti scelto la Regina come prossima tappa del proprio percorso di sviluppo. Molab Running Club ha l’intento di creare una nuova comunità di runner a Cattolica e dintorni e avvicinare tra loro sempre più persone alla corsa, sia chi non ha mai corso nella vita e vuole iniziare a fare i suoi primi 20/30’ di fila di corsa, sia chi voglia preparare gare dove la corsa la fa da padrona, dalle classiche podistiche. "Verranno organizzate delle giornate dove lavorare sulla tecnica di corsa, o semplicemente correre in compagnia", spiegano dall’associazione.