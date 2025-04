Molab Running Club, la nuova comunità che va di corsa

È una nuova comunità di runner che vuole promuovere la corsa sia per il benessere che l’agonismo. Si chiama Molab Running Club ed è nata a Cattolica da un’idea di Molab-Il laboratorio del movimento. L’intento è quello di avvicinare sempre più persone alla corsa, che si tratti di chi non ha mai corso nella propria vita e vuole iniziare con 20-30 minuti di fila fino a chi intende preparare le gare. "Far parte del Molab Running Club è molto semplice – spiegano Marco Sartori e Davide Fraternali di Molab –, è sufficiente iscriversi. La formula che abbiamo pensato offre molta libertà nella scelta dei modi e tempi di partecipazione. Si potrà infatti decidere di correre da soli o in compagnia, utilizzando il gruppo WhatsApp che abbiamo creato per concordare le uscite. Noi daremo l’opportunità di partecipare a delle giornate per lavorare sulla tecnica di corsa, inoltre organizzeremo dei momenti di corsa insieme". Informazioni al numero 3534565295.