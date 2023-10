Molesta donna in spiaggia e aggredisce i poliziotti

Molesta una donna in spiaggia poi si scaglia contro i poliziotti. È successo domenica pomeriggio non lontano dal parco Murri. Protagonista dell’episodio un giovane straniero che ha rivolto le sue attenzioni ad una sfortunata ragazza che si stava godendo un pomeriggio di sole e relax in riva al mare. L’uomo è stato più volte ripreso dagli altri bagnanti che lo hanno invito a calmarsi e a lasciare in pace la malcapitata, ma lo straniero ha continuato imperterrito con il suo comportamento molestato. Dopo essere stata importunata più volte dallo sconosciuto, la vittima he pensato bene di allertare la questura, che ha mandato sul posto una pattuglia. Lo straniero, a quel punto, si è allontanato in fretta e furia dalla zona della spiaggia in cui si trovava, entrando nel parco Murri.

Sul posto, nel frattempo, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che, seguendo le indicazioni dei bagnanti, sono riusciti a rintracciare l’uomo che si aggirava ancora all’interno del parco. I poliziotti si sono avvicinati chiedendogli i documenti e lui ha perso completamente la testa, scagliandosi come una furia contro le divise. Prima ha ricoperto gli agenti di insulti e poi ha iniziato a mollare spintoni, facendo addirittura cadere a terra uno di loro. A quel punto i poliziotti non hanno o potuto far altro che arrestarlo. Lo straniero è stato accompagnato in questura dove si è proceduto alla sua identificazione. Ieri mattina l’uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove è stato processato per direttissima, dovendo rispondere delle accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre risulta indagato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, in quanto si è rifiutato di riferire dove fosse alloggiato e ha negato di essere stato nella zona dell’accaduto.