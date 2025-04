Molesta i passeggeri in stazione. Daspo in arrivo per un 46enne

Ha passato i giorni a cavallo del 25 aprile ad importunare, da ubriaco, i passeggeri alla stazione dei treni di Riccione e a litigare ad alta voce con altre persone. Per questo motivo si è ’guadagnato’ un allontanamento obbligatorio di 48 ore, emesso dai carabinieri della Perla verde. Per lui, inoltre, potrebbe essere in arrivo il "Daspo urbano", misura che gli impedirà di avvicinarsi alla stazione o ad altri luoghi sensibili della città per un periodo massimo di 12 mesi. Il destinatario dei provvedimenti è un 46enne pugliese, che nei giorni scorsi ha dato più di un grattacapo alle forze dell’ordine riccionese.

L’altro ieri, i carabinieri della compagnia di Riccione sono intervenuti in stazione a seguito di una segnalazione che parlava di una lite furibonda tra due uomini. Giunti sul posto, i militari hanno identificato i protagonisti del diverbio, due senza fissa dimora già noti alle forze dell’ordine. La discussione, nata per futili motivi e sfociata in reciproche minacce, è stata sedata senza ulteriori conseguenze grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie. A conclusione degli accertamenti, i carabinieri hanno disposto un provvedimento di allontanamento immediato per il 46enne di origini pugliesi, avviando contemporaneamente anche le procedure per l’emissione del cosiddetto Daspo urbano, misura che dovrà ora essere valutata dal questore di Rimini, visto il comportamento recidivo dell’uomo che anche la sera precedente aveva arrecato disturbo ai viaggiatori sempre nei dintorni della stazione.

Nel pomeriggio di venerdì, i militari del nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati dall’unità cinofila della polizia locale, hanno invece arrestato un 27enne, originario dell’Umbria, pizzicato con parecchie dosi di droga. Il ragazzo, notato tra la folla per movimenti sospetti, alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette, subito recuperato: all’interno erano nascoste numerose dosi di stupefacente pronte per lo spaccio, tra cui 21 pasticche di ecstasy e 13 involucri di cocaina per un totale di oltre 20 grammi. Successivamente, la perquisizione del veicolo in uso al giovane, parcheggiato poco distante, ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di anfetamina nascoste in una pochette sotto un sedile. L’arrestato è stato condotto dai carabinieri in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice nell’udienza con la formula del rito direttissimo, che si è svolta ieri mattina.