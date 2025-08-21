Molesta un 12enne, parapiglia in spiaggia: turista arrestato

RIMINI

Ne avrebbe abusato abbassandogli il costume, approfittando di una accidentale caduta dal materassino della propria vittima, mentre giocava nelle acque di Rimini, in zona Marina centro. Così, all’improvviso e durante un momento di vacanza, si sarebbe consumata la violenza sessuale di cui è ora accusato un filippino di 34 anni, residente a Milano, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Rimini. Nel mirino del presunto pedofilo era finito un piccolo turista di dodici anni, un minorenne francese che si trovava a Rimini in vacanza con la propria famiglia.

A far scattare l’intervento dei militari dell’Arma è stata una telefonata della stessa moglie dell’arrestato, la quale ha inizialmente allertato le forze dell’ordine per un’accesa discussione in spiaggia che il 34enne stava avendo con un altro uomo con cui si era scontrato, prima a parole e poi fisicamente. Sul posto tuttavia i carabinieri hanno poi appurato che la lite sarebbe stata collegata a un episodio precedente, come riferito dal minorenne ai propri genitori. Secondo questa versione, appunto, il 12enne mentre si trovava in acqua sarebbe stato avvicinato dal 34enne, il quale gli avrebbe prima abbassato il costume per poi costringerlo a subire atti sessuali. Il ragazzino abusato, solo una volta divincolatosi dalla presa del 34enne e raggiunta la spiaggia, è poi riuscito a dare l’allarme ai propri genitori, con il padre del ragazzino e alcuni bagnanti che hanno subito dopo attorniato il filippino intraprendendo l’accesa discussione. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, il minore è stato portato in ospedale per precauzione, dove la sua testimonianza è stata raccolta in audizione protetta. Subito dopo il 34enne è stato appunto arrestato per violenza sessuale aggravata e portato nel carcere riminese su disposizione dell’autorità giudiziaria.