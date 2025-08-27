Molestano due ragazze: incastrati dai filmati

Prima le avrebbero avvicinate mentre le giovani studentesse in vacanza a Bellaria stavano passeggiando per il centro della città. Nei giorni scorsi, le due ventenni infatti erano state avvicinate da un’automobile con a bordo due coetanei, cittadini stranieri residenti nel Riminese, i quali le avevano prima affiancate e poi approcciate con fare sempre più insistente e inopportuno. Una molestia in pieno giorno, prima verbale e poi anche fisica, in questo caso da parte del passeggero del veicolo nei confronti delle due ragazze, che fortunatamente non è passata inosservata. L’episodio, infatti, era stato immediatamente denunciato dalle due vittime presso la stazione dei carabinieri di Bellaria Igea Marina, alle cui indagini sull’accaduto è risultata particolarmente preziosa la consultazione del registrato del moderno sistema comunale di videosorveglianza di Bellaria Igea Marina. In particolare, a risultare decisiva per le indagini è stato uno dei quattro targa system installati nell’ultimo anno in città. L’apparecchio ha permesso di individuare l’automobile coinvolta nella molestia sessuale, che è stata poi associata dai carabinieri ai due giovanissimi stranieri, nei confronti dei quali è poi scattata la denuncia in ordine alle ipotesi di reato avanzate nei loro confronti.

Ma il sistema di videosorveglianza attivo in città è risultato determinante in questi giorni anche per un altro episodio o, meglio, per un insieme di episodi. In particolare per un raid vandalico durante il quale si sono consumate diverse spaccate nei confronti di diverse auto in via Agedabia. Fatti assurti agli onori delle cronaca anche per la reiterazione degli stessi, tutti finalizzati al furto e particolarmente dannosi anche per la percezione della sicurezza nella zona. Anche in questo caso, e con la medesima rapidità nelle indagini, l’attivazione dell’Arma dei Carabinieri e la consultazione del materiale di videosorveglianza comunale, hanno consentito l’individuazione in tempi brevi e la denuncia del responsabile: un 40enne straniero residente a Bellaria Igea Marina, già noto alle forze dell’ordine.

"L’individuazione dei responsabili di tali episodi è stata possibile grazie alla sintonia positiva avviata e consolidata in questi anni tra la polizia locale e le altre forze dell’ordine, in primis l’Arma dei carabinieri, ma anche grazie a quelle politiche sulla sicurezza, non di meno in termini di dotazioni e strumentazioni, verso le quali l’amministrazione comunale si è convintamente orientata sotto il coordinamento del capo di gabinetto con funzione di supporto alla sicurezza Antonio Amato", ha commentato con soddisfazione il Comune.