Molestata dal cliente Cameriera si licenzia

Quando andare al lavoro si trasforma nel peggiore degli incubi. Un incubo vissuto sulla propria pelle da una ragazza, diventata vittima suo malgrado di uno stalker che aveva iniziato a perseguitarla mentre serviva ai tavoli di una pizzeria. Le persecuzioni avrebbero raggiunto un livello tale da costringerla a prendere una decisione drastica: rinunciare a quell’impiego e licenziarsi, nonostante gli sforzi fatti dai titolari dell’attività per tutelarla e difenderla. Il gip del tribunale di Rimini, su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha disposto un’ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dell’indagato, un albanese di 38 anni, difeso dall’avvocato Sonia Giulianelli. L’ordinanza è stata eseguita dalla squadra mobile di Rimini: d’ora in avanti il 38enne non potrà avvicinarsi alla giovane cameriera e dovrà tenersi lontano dai luoghi da lei abitualmente frequentati, inclusa la pizzeria nella quale potrebbe un domani tornare a lavorare. Le attenzioni del 38enne nei confronti della ragazza erano cominciate lo scorso dicembre.

Vedendola passare tra i tavoli, il cliente aveva iniziato a importunarla, chiedendole ripetutamente il suo contatto Instagram, così da poterle scrivere. La giovane aveva fatto finta di niente, ma qualche tempo dopo sul social network erano iniziati ad arrivare messaggi da parte di uno sconosciuto. Corteggiamenti spinti, inviti ad uscire e ad andare a letto insieme. Ben presto tuttavia l’uomo aveva abbandonato i toni sdolcinati per diventare aggressivo e invadente, accompagnando i proprio messaggi con insulti e minacce di morto. In seguito era riuscito a scoprire l’indirizzo della ragazza e un giorno, di punto in bianco, si era presentato sotto casa sua, iniziando a fissarla. Ma le persecuzioni, stando alla ricostruzione eseguita dagli agenti della polizia di Stato, sarebbero proseguite anche sul luogo di lavoro. Il 38enne sarebbe arrivato al punto di afferrare la ragazza per un braccio, trascinandola fuori dal locale e riuscendo a strapparle una ciocca di capelli, prima di essere allontanato dal titolare. Quell’episodio - e altri che si sono poi susseguiti nel tempo - aveva però messo una paura terribile addosso alla povera ragazza, tanto da spingerla a prendere in considerazione l’idea di rinunciare all’impiego in pizzeria e rassegnare le proprie dimissioni.