"Molestata dal patrigno": l’uomo va a processo

Nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe molestato in varie occasioni la figlia della nuova compagna, all’epoca minorenne, toccandola nelle parti intimine nel momento in cui entrambi si trovavano insieme nel letto matrimoniale. Questa l’accusa a carico di un 45enne residente in provincia di Rimini, difeso dagli avvocati Francesco Pizzuto e Giovanna Ollà, a processo davanti ai giudici del collegio di Rimini. La storia era venuta a galla nel 2019, quando la ragazzina aveva deciso di rivolgersi alla madre per raccontarle di quei presunti palpeggiamenti ad opera del patrigno.

Episodi che, stando al racconto, si sarebbero consumati quando la minore aveva tra i 14 e i 16 anni. A seguito delle rivelazioni, la madre aveva deciso di interrompere la relazione con l’uomo, insieme al quale nel frattempo aveva avuto anche una seconda figlia.

Le molestie oggetto della denuncia si sarebbero verificate, stando alla ricostruzione, mentre la minore, la madre, il patrigno e la figlia della coppia si trovavano tutti e quattro nello stesso letto matrimoniale.

Nel corso di un’audizione protetta, la minore è stata sentita dal giudice che alla fine ha deciso per il rinvio a giudizio dell’uomo, il quale d’altra parte si dice pronto a chiarire la propria posizione e a dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti che gli vengono contestati.