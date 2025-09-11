Molestatore fermato da due vigilesse

Un inseguimento tra le vie di Cattolica, il coraggio di una ragazza e di due minorenni e la prontezza delle agenti della polizia locale. Sono questi i volti che domenica sera, intorno alle 22, hanno portato a fermare un uomo che poco prima aveva molestato una giovane donna in strada, inseguendola e denudandosi davanti a lei. Un episodio così riferito anche da una cittadina, affacciatasi alla finestra dopo avere udito le urla di aiuto della ragazza finita nel mirino dell’esibizionista. Guardando in strada, la residente ha notato infatti un uomo con i pantaloni abbassati e non ha esitato a chiamare immediatamente la centrale della polizia locale. Da lì l’allerta è stata diramata a due agenti in servizio, Marilena Gasperini e Simona Benelli, che si sono immediatamente precipitate sul posto della segnalazione. "Quando siamo arrivate non c’era più nessuno – hanno raccontato –. Poi dalla centrale hanno segnalato che l’uomo era stato visto in via Libertà e poco dopo in via Emilia-Romagna, dove lo abbiamo intercettato e fermato". L’uomo, che non risiede a Cattolica, appariva in evidente stato di ebbrezza e non ha opposto resistenza, ma ha subito negato i fatti contestatigli. Subito fermato, è stato affidato ai carabinieri di Cattolica per gli accertamenti del caso. Determinante, oltre all’intervento delle forze dell’ordine, è stato dunque il contributo di chi ha assistito alla scena. La stessa vittima, una 24enne, ha trovato sostegno in due ragazzi di 16 e 17 anni che non si sono tirati indietro passando in strada in quel momento. Hanno prima inseguito l’uomo, rimanendo poi al fianco della giovane fino all’arrivo delle agenti e dei carabinieri. "Quello che ci ha colpite – hanno sottolineato le due vigilesse – è stato il grande senso civico di questi ragazzi. Hanno mostrato coraggio e solidarietà in un momento così difficile". Parole di gratitudine sono arrivate anche dall’assessora alla polizia locale Claudia Gabellini, che ieri ha incontrato le due agenti: "Siamo orgogliosi di loro, della tempestività con cui hanno agito e della professionalità dimostrata. Un grazie va anche ai cittadini e ai due giovani che non hanno girato la testa dall’altra parte".

Federico Tommasini