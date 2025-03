Molestie a bordo del treno. Donna palpeggiata in bagno

L’incubo è stato vissuto proprio all’altezza di Rimini, quando mentre viaggiava a bordo di un Freccia sulla tratta Foggia-Bologna, una giovane ragazza di 27 anni è stata molestata da un uomo di 39 che le avrebbe teso un agguato fuori dal bagno del convoglio. Secondo le accuse nei confronti dell’indagato, riassunte dall'accusa di violenza sessuale, il 39enne di origini siciliane si trovava proprio nei pressi di un bagno del treno quando avrebbe notato l’ingresso alla toilette della giovane. È stato a quel punto che l’uomo si sarebbe appostato fuori aspettando che la donna di 27 anni uscisse. E a quel punto, con un gesto repentino il 39enne le si sarebbe scagliato contro, afferrandola con violenza per un braccio cercando di trascinarla di nuovo dentro al bagno e ripetendo più volte: "Entra che giochiamo dai".

La ragazza, spaventata a morte, ha quindi iniziato a lottare con il proprio aggressore per evitare di finire nella trappole e a fatica la 27enne si è riuscita infine a divincolare e correre per la carrozza sino al proprio posto. Ciononostante, il 39enne non si sarebbe fermato, inseguendola e posizionandosi in un sedile proprio alle spalle della giovane ragazza terrorizzata. Anche qui, il 39enne più volte si sarebbe proteso in avanti per far sentire la propria presenza alla ragazza, impedendole anche di allontanarsi. Il tutto fino a quando la 27enne, terrorizzata, avrebbe iniziato a urlare a squarciagola chiedendo aiuto e venendo raggiunta da altri passeggeri presenti, la cui presenza ha poi portato il 39enne molestatore a desistere nella violenza.

A seguito dell’accaduto, la ragazza di 27 anni, che vive in Basilicata, in provincia di Potenza e che all’epoca dei fatti (aprile 2023) stava viaggiando verso casa, aveva poi presentato una formale denuncia-querela nei confronti dell’uomo del treno alla polizia ferroviaria dell’Emilia-Romagna. La ricostruzione che ne è seguita ha quindi potuto collocare l’accaduto all’altezza della stazione di Rimini e l’inchiesta è stata condotta dal pm Luca Bertruzzi. Ora, per il 39enne è stata formulata l’accusa di violenza sessuale ed è stato richiesto e concesso il rinvio a giudizio, con fissazione dell’udienza preliminare per il prossimo 25 giugno.