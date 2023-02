Molestie in famiglia, nonno nei guai Palpeggiò la nipotina: condannato

Avrebbe dovuto essere solo un film, visto fianco a fianco al nonno. Un momento di relax a guardare la pellicola alla tivù, distesi sul letto della camera di casa della nonna. E invece, per una bambina di appena 16 anni, all’epoca dei fatti 13enne, quel momento di relax si è trasformato in un incubo. Sarebbe in questo contesto infatti che nell’aprile del 2019 il nonno acquisito della piccola, un riminese di 56 anni, all’epoca 53enne, avrebbe approfittato del momento per palpeggiare la nipote di sua moglie più volte, infilandole le mani anche sotto i pantaloni e l’intimo della bambina.

Questa è l’accusa, per violenza sessuale su minore, di cui ieri davanti ai giudici del tribunale di Rimini riuniti in seduta colleggiale l’imputato ha dovuto rispondere presentandosi alla sbarra difeso dagli avvocati di fiducia Gilberto Gianni e Massimiliano Cornacchia. Udienza poi conclusa con una sentenza di condanna pronunciata da parte del giudice presidente Adriana Cosenza a due anni di reclusione per il 56enne. Una condanna inferiore rispetto a quei sei anni chiesti dalla Procura, nella persona del pubblico ministero Davide Ercolani – ieri sostituito dalla dottoressa Bradanini –, dal momento che i giudici hanno riconosciuto all’imputato l’attenuante della minore gravità del fatto. Una decisione quella del tribunale a cui i legali del 56enne hanno già deciso di fare appello per ribaltare l’attuale decisione in primo grado.

Nello specifico le accuse rivolte al 56enne sono nate a seguito del presunto episodio di molestie andato in scena nella casa della nonna della piccola, quando nell’abitazione si trovavano sia la donna che la sorellina minore della vittima, impegnate nel fare i compiti in un’altra stanza. Mentre davanti alla televisione, il presunto molestatore avrebbe avvicinato la bambina di 13 anni per due volte, una prima infilandole la mano in mezzo alle gambe e poi, dopo, sotto i leggins e mutandine di lei prima di essere scacciato. Fu a seguito di quei presunti ’palpeggiamenti proibiti’ che, nei giorni successivi, la piccola vittima, in uno stato di parziale choc, riferì l’orrore prima a tre compagne di classe e poi, su loro consiglio, anche alla madre, che a propria volta ne parlò con la pediatra di fiducia. Da qui partì una prima denuncia delle presunte molestie ai carabinieri. Dopo il rinvio a giudizio, nel corso del processo per violenza la presunta vittima è stata ascoltata in udienza protetta in sede di incidente probatorio, durante la quale ha confermato la propria versione dei fatti. Tutti elementi questi che hanno protato ieri i giudici ad esprimersi in favore appunto di una condanna a due anni di carcere nei confronti del 56enne riminese.

Francesco Zuppiroli