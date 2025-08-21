Molestie in spiaggia. Dodicenne abusato mentre fa il bagno. Pedofilo in manette

di Lorenzo MuccioliHa abusato sessualmente di un turista minorenne in vacanza a Rimini con i genitori, abbassandogli il costume mentre stava facendo il bagno e approfittando di lui. Un episodio che ha scatenato il finimondo sulla spiaggia di Miramare, portando all’intervento dei carabinieri e all’arresto di un cittadino filippino di 34 anni, residente a Milano, il quale si trova al momento in carcere ai ‘Casetti’, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arresto è stato compiuto dai carabinieri di Rimini, coordinati dal magistrato di turno, Luca Bertuzzi. E i militari dell’Arma sono ora al lavoro per ricostruire in maniera approfondita la vicenda attraverso le testimonianze dei presenti in spiaggia al momento della presunta violenza sessuale sul minore. Il 34enne indagato, difeso dall’avvocato Ninfa Renzini, deve infatti rispondere dell’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. L’allarme è scattato l’altro ieri sulla spiaggia di Miramare. Vittima dell’aggressione un bambino francese di 12 anni, in vacanza insieme con i genitori a Rimini.

Nel momento in cui si sarebbe consumata la molestia, il piccolo turista d’oltralpe si trovava in mare, a pochi metri dalla riva, intento a giocare e divertirsi in una bella giornata di sole. Attorno alle 12.30, sarebbe stato avvicinato dal 34enne filippino - anche lui in vacanza qui in Riviera - che si sarebbe immerso sott’acqua, raggiungendo a nuoto il minore. A quel punto gli avrebbe afferrato una mano e gli avrebbe abbassato il costumino iniziando a praticare una serie di molestie sessuale. Un’aggressione che è durata una manciata di secondi, interrotta dalla reazione veemente del 12enne, che una volta ripresosi dallo choc ha respinto il suo presunto assalitore e ha incominciato a urlare chiedendo aiuto. I genitori del bambino sono accorsi immediatamente insieme ad altri bagnanti presenti e il 34enne filippino si è ritrovato all’improvviso senza via di fuga, bloccato dalla gente.

A quel punto è partita la chiamata ai carabinieri che sono arrivati in spiaggia per raccogliere le testimonianze e ricostruire l’accaduto. Il minore, ascoltato in audizione protetta alla presenza di una psicoterapeuta, avrebbe fornito un racconto coerente e lineare, ritenuto attendibile dagli inquirenti che si stanno occupando del caso. Secondo la sua versione, l’autore delle molestie lo avrebbe anche invitato a seguirlo successivamente alla toilette. Il 34enne filippino, dal canto suo, si è giustificato sostenendo di aver toccato per sbaglio il minore mentre entrambi si trovavano in acqua e che il bambino avrebbe equivocato la situazione ritenendo che il suo fosse un tentativo di approccio sessuale. Una versione che però non ha convinto affatto gli inquirenti intervenuti sulla spiaggia di Miramare, che hanno sottoposto a fermo il 34enne. Nei suoi confronti è stata dunque chiesta la custodia cautelare in carcere da parte dell’autorità giudiziaria.