Molestie in spiaggia In ferie con la famiglia, palpeggia due bimbe poi viene arrestato

Va in vacanza con la moglie e i figli e mentre si trova sulla spiaggia palpeggia e molesta due piccole turiste di 11 e 10 anni. Le bimbe scoppiano in lacrime, corrono a raccontare tutto ai genitori. In manette, con l’accusa di violenza sessuale aggravata, finisce un uomo di 46 anni residente in provincia di Modena che stava trascorrendo un breve soggiorno in Riviera in compagnia della famiglia. E’ questa una prima ricostruzione del gravissimo episodio che sarebbe avvenuto l’altro ieri in uno stabilimento balneare di Misano Adriatico. I contorni della vicenda al momento sono ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Riccione, coordinati dal magistrato di turno, il sostituto procuratore di Rimini, Luca Bertuzzi. Secondo le testimonianze, il 46enne si sarebbe avvicinato alle due minorenni all’interno dell’area gioco della spiaggia tenendo in braccio la propria figlioletta, utilizzandola come ‘esca’ per guadagnarsi la fiducia delle piccole vittime, invitandole a giocare con loro. L’allarme scatta tra le 16.30 e le 17, quando una delle protagoniste della storia - una bambina di 11 anni - raggiunge la mamma che sta prendendo il sole. La piccola è sconvolta. Con il cuore in gola, inizia a raccontare tutto e le sue parole sono di quelle che fanno gelare il sangue. "Si è avvicinato quel signore con una bambina in braccio, mi ha fatto dei complimenti, ha detto che sono bella, mi ha chiesto se volevo giocare con lui e con la figlioletta". La piccola riferisce che l’uomo avrebbe poi continuato a importunarla anche di fronte alle amichette, mentre si trovavano insieme nell’area giochi, rivolgendole avances sempre più spinte. A quel punto si sarebbe posizionato dietro di lei, cominciando a toccarla nelle parti intime. La mamma, sotto choc per il racconto, si alza e inizia a setacciare la spiaggia alla ricerca del signore indicato dalla figlia. L’uomo in questione è ancora da quelle parti, impegnato in una discussione con il babbo di un’altra piccola turista di soli 10 anni. Anche lei riferisce di essere stata avvicinata da un uomo che teneva in braccio una bimba e anche lei afferma di aver ricevuto dei complimenti e delle avances di natura sessuale, e di essere stata toccata nelle parti intime. Il 46enne cerca di giustificarsi e l’aria, nello stabilimento balneare, si fa molto tesa. Prima che scoppi il parapiglia, qualcuno pensa bene di chiamare i carabinieri, che arrivano sul posto con due pattuglie. Tutte le persone coinvolte - le due piccole vittime, le loro famiglie, e il presunto molestatore - vengono accompagnate in caserma per essere identificate. Alla vista dell’uomo le due bambine lo riconoscono e scoppiano a piangere. Ascoltate in un’audizione protetta alla presenza di una psicoterapeuta, ripeteranno per filo e per segno quello che sarebbe avvenuto sulla spiaggia di Misano, i complimenti e le attenzioni rivolte loro dal 46enne. Quest’ultimo, alla fine, sarà dichiarato in arresto dai carabinieri e accompagnato in camera di sicurezza. L’uomo - difeso dall’avvocato Piergiorgio Campolongo del foro di Rimini - non avrebbe precedenti specifici a suo carico. Nella giornata di oggi è previsto l’interrogatorio di convalida alla presenza del magistrato.

Lorenzo Muccioli