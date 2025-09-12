Molestie sessuali a una turista 17enne: bagnino condannato a 8 anni

Rimini, 12 settembre 2025 - Non si era fatto scrupoli di approfittare di un momento di debolezza di una giovane ragazza. Di una turista bergamasca, che nell'agosto del 2022 si trovava a Rimini con alcuni amici per trascorrere le vacanze estive in riviera. Vacanze che, però, proprio il 20 agosto di tre anni fa si tramutarono in un incubo quando la ragazzina, all'epoca dei fatti 17enne, venne molestata sessualmente da un bagnino di 46 anni, originario di Piacenza e difeso dall'avvocato Monica Cappellini.

Un episodio per cui nei giorni scorsi infine il bagnino è stato condannato, con rito abbreviato, a una pena di otto mesi di reclusione per il reato di tentata violenza sessuale su minore, dopo che il gup Raffaella Ceccarelli ha riconosciuto la responsabilità del bagnino per cui la pubblica accusa, nella persona del pm Davide Ercolani, aveva chiesto una condanna a 10 mesi.

Secondo la ricostruzione dei fatti contestati al bagnino 46enne, che venne denunciato dalla 17enne ai carabinieri, in un pomeriggio d'agosto appunto la giovane si trovava al largo di Rimini a bordo di un pedalò insieme con alcuni amici. Durante la gita in mare tuttavia la 17enne aveva ben presto accusato uno stato di sofferenza e nausea dovuto al mal di mare, che avevano costretto il gruppetto a rientrare a riva. Proprio lì dove, ad accoglierla, era sopraggiunto anche il bagnino 46enne il quale, però, anziché soccorrerla aveva allontanato la ragazza dalla riva per poi farla stendere su un lettino sotto un gazebo e qui consumare la tentata violenza.

Questa la ricostruzione fatta dai militari dell'Arma, coordinati dal pm Ercolani, che attraverso la testimonianza della giovane vittima hanno ripercorso gli istanti degli abusi, cominciati proprio quando la giovane distesa sul lettino, impietrita per la paura, aveva dovuto patire palpeggiamenti, baci e molestie da parte del bagnino 46enne. L'uomo infatti, con la scusa di farle passare il mal di mare, aveva cominciato a massaggiare la ragazzina per poi baciarla e leccarla in volto. A seguito della molestia, la 17enne veniva anche colta da una crisi di panico cominciando a piangere e urlare nel mezzo della spiaggia per la paura. Così facendo, la 17enne era poi riuscita ad attirare l'attenzione fino a fare sopraggiungere sul posto anche ambulanza e carabinieri e cui in seguito il bagnino venne denunciato.