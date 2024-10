"Molestie su nostra figlia": assolto 55enne

Assolto perchè il fatto non sussiste. Si è conclusa in questo modo l’ennesima battaglia legale che ha visto alla sbarra davanti ai giudici del collegio di Rimini un 55enne di Santarcangelo. Assistito dall’avvocato Stefano Caroli, all’inizio dello scorso luglio l’uomo è stato prosciolto da un’accusa pesantissima, rivolta contro di lui dalla ex moglie: aver abuso sessualmente della figlioletta quando quest’ultima aveva meno di dieci anni.

Il procedimento si era messo in moto a seguito del racconto fatto dalla piccola prima agli assistenti sociali e successivamente alla madre. Nello specifico, la bambina aveva riferito che mentre i genitori erano in fase di separazione, sarebbe stata costretta a subire una serie di molestie a sfondo sessuale da parte del padre.

Secondo quanto riportato dalla ragazzina, il padre l’avrebbe costretta, durante gli incontri concordati nel bilocale in cui viveva, a fare la doccia con lui. Tra gli episodi denunciati, la giovane aveva raccontato di essere stata obbligata a mangiare una banana mentre si trovava in bagno con il genitore, che poi si sarebbe spogliato e avrebbe fatto la doccia insieme a lei. Nel corso del processo, la testimonianza della ragazza era stata ulteriormente dettagliata, parlando anche di presunti strusciamenti e toccamenti. Il 55enne, difeso dall’avvocato Stefano Caroli, ha negato con forza tutte le accuse, sostenendo che si trattasse di fatti inventati. Davanti ai giudici, l’uomo ha descritto la complessa e conflittuale separazione dalla moglie, accusandola di aver messo i figli contro di lui e di averlo dipinto come un cattivo padre. Ha inoltre ricordato le numerose denunce che la donna aveva sporto negli anni per maltrattamenti in famiglia, stalking e omesso versamento degli assegni di mantenimento, procedimenti che si erano tutti conclusi con la sua assoluzione.

A sostegno della difesa dell’uomo è intervenuta anche una perizia svolta da un consulente nominato dal tribunale nell’ambito della causa civile di separazione, il quale aveva ritenuto inattendibile l’ostilità dei figli verso il padre, ipotizzando che questa potesse essere stata influenzata dalla madre.

Dopo un’attenta valutazione di tutti gli elementi emersi, il tribunale collegiale di Rimini ha deciso di assolvere l’uomo "perché il fatto non sussiste", seppure con formula dubitativa, lasciando aperto il dubbio sulla reale dinamica dei fatti. In questi giorni sono state pubblicate le motivazioni della sentenza.