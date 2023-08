"Molestie sul lavoro, nessuna tutela E le vittime non denunciano più"

"Violenza e molestie sul luogo di lavoro, senza gli opportuni strumenti si condannano le vittime a rimanere in silenzio". Continua a battersi l’Unione sammarinese dei lavoratori. Perché anche a San Marino gli episodi in questo senso non mancano e le vittime non godono delle necessarie tutele. Tanto che spesso, sfiduciate, decidono di non denunciare. "Ben ha fatto San Marino ad aderire alla Convenzione – dicono dall’Usl – sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro dell’Organizzazione Internazionale del lavoro, ma è importante fare uno sforzo ulteriore e cercare di armonizzare la normativa sammarinese, dotandola di tutti quegli

strumenti senza i quali la Convenzione di fatto rimane inapplicata. Altro è l’adesione a una convenzione internazionale che rischia di lasciare il tempo che trova se rimane prevalentemente soltanto sulla carta, altro è uno Stato che investa energie e risorse per la protezione delle persone in generale e dei suoi lavoratori".

"Non facciamo finta di niente – dice il segretario della Federazione Servizi e commercio Marco Santolini – Siamo tutti consapevoli che episodi del genere si

verificano anche sul nostro territorio, ma sappiamo altrettanto bene che le persone sono sfiduciate perché non si sentono pienamente tutelate e alla fine demordono e decidono di non denunciare, optando in alcuni casi per l’abbandono del luogo di lavoro dove le molestie si verificano. Le mancate denunce pertanto non corrispondono alle mancate molestie".

"Siamo abituati a percepire il nostro territorio immune dalla violenza – spiega il segretario generale Usl Francesca Busignani – ma si tratta di una percezione purtroppo non sempre rispondente alla realtà. Bisogna intraprendere un percorso che sfoci in una normativa al passo con i tempi e che abbia anche la funzione di dissuadere chi, molestando, infligge ferite che non si rimargineranno mai". La posizione del sindacato la condividono le donne del Partito dei socialisti e dei democratici. "Sosteniamo l’esigenza di continuare tale percorso – dicono pensando a una normativa ad hoc – e offriamo la nostra disponibilità per la stesura di un Piano nazionale pluriennale sull’eliminazione della violenza, delle molestie e della discriminazione di genere nel mondo del lavoro, che è una parte cruciale della ricerca della parità di genere, affinché le donne siano trattate con rispetto, equità e dignità".