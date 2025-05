Molestò collega minorenne in hotel: chiesto il processo per un 33enne

Si trovavano entrambi a Bellaria Igea Marina, per motivi di lavoro. Due stagionali di 33 e 18 anni (all’epoca dei fatti la vittima ne aveva ancora 17) impiegati per l’estate in una struttura ricettiva, i quali a giugno 2024 si erano trovati a dover condividere la stessa stanza di un alloggio per motivi di lavoro. E sarebbe stato proprio in quell’alloggio che, secondo le accuse mosse via formale querela dalla ragazzina, il 33enne originario di Catania avrebbe approfittato della situazione di momentanea convivenza per tentare di abusare della ragazzina.

Nello specifico, stando a quanto riferì poi la vittima ai carabinieri di una stazione lombarda, dove la giovane è residente, l’indagato per violenza sessuale aggravata (per aver commesso il fatto ai danni di una minorenne) avrebbe colto di sorpresa la giovane nella stanza abbassandosi i pantaloni ed avvicinandola cercando di avvicinarla alle proprie parti intime. Non solo, stando a quanto riferito il 33enne avrebbe anche afferrato il viso dell’allora 17enne con forza, per cercare di baciarla sulle labbra contro la sua volontà. Fortunatamente, in quella circostanza la violenza non si consumò poiché in quel momento nella stanza entrò un amico della ragazzina, che intervenne così da fermare il 33enne dal suo intento e anzi allontanarlo dalla giovane.

Nei giorni successivi alla presunta violenza sessuale, quindi, l’episodio era stato denunciato dalla presunta vittima una volta fatto ritorno a casa dalla riviera. Una querela che aveva innescato le indagini condotte dai carabinieri delle stazioni sia lombarde che riminesi, con i militari dell’Arma coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi (in foto). Il pm, una volta chiuse le indagini nei confronti del 33enne originario di Catania, difeso dall’avvocato Rocco Lombardo del foro di Bergamo, ha ora formulato la richiesta di rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale aggravata e recidiva. Il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, presa visione della richiesta della procura della Repubblica, ha così disposto l’udienza preliminare, fissata per il prossimo 1 ottobre 2025, quando il gup deciderà se rinviare a giudizio o meno il 33enne accusato delle molestie sessuali nei confronti della giovane collega stagionale.