Molestò due bambine: chiesto il giudizio

"Che bella che sei. Che bel nome che hai...". Tutto sarebbe iniziato così. Con poche parole preludio di una favola dell’orrore divenuta realtà lo scorso 27 luglio sulla spiaggia di Misano per due bambine di 11 e 10 anni, che secondo le accuse mosse nei confronti di un turista 46enne, residente in provincia di Modena, sarebbero state molestate e palpeggiate dall’uomo mentre si trovavano nell’area giochi del proprio bagno. E ora, per quelle presunte avances e palpeggiamenti nelle parti intime, per il 46enne modenese il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che coordina l’indagine sulle molestie, ha inoltrato la richiesta di giudizio immediato al gip, per decidere del procedimento a carico dell’uomo già arrestato e indagato per il reato di violenza sessuale aggravata.

Nello specifico, quel 27 luglio di questa estate, il 46enne avrebbe prima preso di mira una turista undicenne alla quale avrebbe toccato le parti intime, per poi iniziare a fissarla con insistenza prima di prendere in braccio la propria figlia – con lui al parco giochi – e allontanarsi dall’area una volta che la piccola vittima delle sue ’attenzioni’ aveva iniziato a piangere a dirotto chiedendo aiuto alla madre. Non pago però, l’indagato quello stesso giorno sarebbe tornato sui propri passi e con lo stesso tenore di approccio ("come sei bella, sei fantastica") si sarebbe rivolto a un’altra bambina di dieci anni, sfiorandole la coscia e chiedendole se poteva toccarla. Anche la seconda vittima, spaventata dall’uomo, in quella circostanza era tornata sotto l’ombrellone dei genitori raccontando l’accaduto al padre.

Da qui le due famiglie delle vittime avrebbero iniziato a cercare il 46enne, individuato quando ancora era nello stabilimento balneare con la propria figlioletta in braccio. In quella circostanza ne era nato un primo battibecco tra i genitori delle vittime e il 46enne, fin quando alcuni vicino di ombrellone – fiutando il rischio che la situazione degenerasse – avevano poi allertato i carabinieri della compagnia di Riccione. Tutti i coinvolti vennero quindi trasferiti in caserma, dove le due bambine di 11 e 10 anni – che non si conoscevano reciprocamente – avevano quindi riconosciuto nel 46enne modenese l’uomo che poco prima le aveva palpeggiate nelle parti intime. Da qui l’arresto, l’indagine e ora la decisione del pm di richiedere per il 46enne il processo con giudizio immediato.

f.z.