Molino Ronci diventa bottega storica

L’elenco delle botteghe storiche di Riccione si allunga con il Molino Ronci, che produce farina dal 1924 . L’ambito riconoscimento è stato consegnato ieri dalla sindaca Daniela Angelini, accompagnata dalla funzionaria Patrizia Saielli. Ad aprire l’attività circa un secolo fa in viale Giulio Cesare, già Flaminia, dove si trova tuttora, era stato il capostipite Battista Ronci. L’attività è andata avanti fino al 1953 per poi rimanere sospesa dieci anni a causa di un incendio. Wladimiro e Amedeo ne segnarono la rinascita nel 1963. A dare seguito all’azienda, erede dell’autentica arte della macinatura a pietra naturale di grano della Valmarecchia e del Montefeltro, ora sono Aldo, Athos e Renzo con i loro figli. Il molino, anche dopo la ristrutturazione. ha mantenuto l’aspetto architettonici originale compreso il portone del 1924. "Oltre a fare parte della storia della nostra città con i suoi 99 anni di vita, il Molino Ronci è un’azienda simbolo, importante per il valore generazionale – commenta la sindaca –. Al suo interno si respira la passione per un lavoro artigianale tramandato da oltre cinque generazioni".

Nives Concolino