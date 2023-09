"Molo allungato, c’è rischio erosione"

"Chiediamo una seconda valutazione tecnica,ambientale, per fugare ogni dubbio su possibili conseguenze indesiderate quali erosioni o insabbiamenti che possano vanificare o ridurre gli effetti positivi dell’intervento di prolungamento del molo di levante per la messa in sicurezza del porto". Torna alla carica Denilo Lombardi (M5S), che presenterà un’interpellenza nel consiglio comunale di giovedì. "Una eventualeperizia – aggiunge – che può essere delegata a un tecnico, uno studio o un professionista che abbia un’opportunaconoscenza del territorio, può essere utile". Il rischio paventanto a più riprese da Lombardi è la possibile erosione "in circa 300 metri di arenile a nord del portocanale". "Non è in discussione la qualità umana e tecnica del professionista alla quale si è rivolta questa amministrazione – puntualizza Lombardi – come non è in discussione la sua capacità di redigere un progetto congruo". Ma? "Le analisi tecniche si basano su regole, principi e parametri scelti dall’uomo, e quindi non assoluti... Il tecnico alla quale ci siamo rivolti per una differente opinione, ha una lunga esperienza nel settore con riconosciuti risultati positivi".