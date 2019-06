Rimini, 29 giugno 2019 - Da gratuita a pagamento. Dalle grandi star della musica, come Fedez, Skin, Fabri Fibra e Boy George ai dj della scena house elettronica nazionale. Cambia la formula, ma la Molo Street Parade si conferma anche quest'anno un evento di punta dell'estate riminese. Migliaia i giovani presenti, tra cui anche tanti turisti, che si sono riversati questa sera al porto canale e sulla spiaggia libera per l'ottava edizione della festa a base di dj set e sardoncini.

Imponente il dispositivo di sicurezza predisposto per sorvegliare l'evento con oltre 200 addetti alla security privati, stuart e più di 250 divise tra polizia, carabinieri, vigili urbani, Guardia di finanza, capitaneria di porto. Non sono mancati disagi per le rigide norme di sicurezza che hanno imposto una serie di varchi e percorsi obbligati i quali già da questa mattina hanno creato qualche 'intoppo' anche a chi tentava di raggiungere la spiaggia.

Nonostante il biglietto a pagamento comunque l'afflusso è stato notevole, non si sono registrate particolari code agli accessi. Tutti coloro che entravano nella zona rossa sono stati sottoposti a perquisizioni: erano vietati i caschi e gli zaini troppo voluminosi, i bastoni da selfie e naturalmente le bottiglie.

