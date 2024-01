"Molte mansioni e stipendi bassi". Autisti pubblici pronti allo sciopero

"Ci scusiamo con gli utenti e in particolare con gli studenti e i loro genitori, ma siamo costretti a scioperare". Chiedono di rivedere il loro contratto di lavoro gli autisti dell’Azienda autonoma di Stato per i Servizi. E chiedono che sia riaperta al più presto la trattativa. Ma, intanto, da lunedì della prossima settimana entreranno in stato di agitazione. "Per la nostra categoria – fanno sapere i dipendenti dell’Aass – è arrivato il momento di sensibilizzare anche l’opinione pubblica, dopo anni di promesse non mantenute. Chiediamo che venga presa seriamente in esame la nostra situazione lavorativa". Attività che raccontano nel dettaglio. "Svolgiamo un servizio essenziale di conduzione dei trasporti della linea pubblica e scolastica, su mezzi con capienza fino a 100 persone – spiegano – Abbiamo responsabilità e rischi nello svolgimento della nostra attività. Inoltre, non svolgiamo solo l’attività prettamente svolta dagli autisti dei bus in Italia o

in altri paesi. Infatti, ci occupiamo di tante attività collaterali". Mansioni che i dipendenti dell’azienda di Stato mettono in fila ad una ad una. "Ci occupiamo della pulizia dei mezzi, ma anche, dove possibile, della loro manutenzione, del controllo dello stato di usura. E, in inverno anche del montaggio delle catene". E la paga non è soddisfacente. "Crediamo di essere una delle poche categorie di lavoratori sammarinesi – sottolineano – che guadagna meno dei colleghi italiani ed europei in generale. Che per di più non svolgono tutte le attività che, invece, svolgiamo noi". Nonostante questo "non abbiamo neppure un profilo di ruolo specifico, che tenga conto appunto della specificità delle mansioni da noi svolte", rivendicano gli autisti del Servizio trasporti. Tutte richieste che gli autisti di Aass hanno già messo sul tavolo del governo, dopo essersi confrontati in assemblea con le Federazioni del Pubblico impiego di Csdl, Cdls e Usl negli ultimi giorni del mese di ottobre dello scorso anno. "Abbiamo formulato nel novembre scorso alle controparti contrattuali una proposta – raccontano – ma non abbiamo neppure ricevuto una risposta. Abbiamo sempre dato la massima disponibilità a lavorare e a collaborare per rendere il servizio pubblico a San Marino più efficiente e sempre più attento alle aspettative degli utenti. Ora confidiamo in una rapida ripresa della trattativa per arrivare in tempi brevi a una intesa di reciproca soddisfazione".