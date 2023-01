"Molte opere senza copertura economica"

"Il bilancio 2023? Nessuna visione strategica del territorio e tante opere senza coperture economiche". Lo sostiene Coriano Futura, che critica le scelte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ugolini. "Il bilancio di previsione 20232025 – l’istantanea di Coriano Futura – non lascia molte speranze su quelle che saranno le future opportunità di sviluppo del nostro Comune. Dei 19 milioni e 700mila euro che l’amministrazione prevede di impiegare per la realizzazione di opere pubbliche, più della metà (11 milioni e 600mila euro) non trovano coperture economiche o non sono sostenute da indicazioni chiare sul reperimento delle risorse". Per Coriano Futura "si continua a investire tanto per le manutenzioni ordinarie, per rifare i tappetini stradali e per mettere una toppa qua e là, mentre poco o nulla viene investito in progetti di ampio respiro. Senza una programmazione adeguata, risulta complicato sperare di intercettare finanziamenti, specialmente quelli connessi al Pnrr". Ne fa un discorso di identità, Coriano Futura. "Questo ci penalizza a dispetto dei comuni vicini. La vera ricchezza di Coriano è rappresentata dal suo immenso patrimonio agrario. Nel bilancio appena approvato dal Consiglio, le risorse destinate al comparto agricolo sono pari allo zero".