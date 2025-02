"Molti istituti hanno già attivato questi progetti"

Educazione all’affettività e sessuale, diverse scuole hanno già progetti che vanno in questa direzione. Insomma, non è un tabù. A uscire dal campo del botta e risposta mostrando quanto già oggi viene fatto nell’autonomia delle dirigenze scolastiche, è stata la vicesindaca Chiara Bellini. "Dell’Ordine del giorno condivido i punti. Il tema dell’educazione all’affettività va sollevato. E’ un ambito che tuttavia va strutturato bene, facendo riferimento a esperti quali possono essere gli psicologi, gli psicoterapeuti, i medici. Non dobbiamo nemmeno confondere educazione sessuale con affettiva. Sono due ambiti diversi e diversamente vanno affrontati". Tornando a quanto già oggi si fa, "le nostre scuole sono molto attive e con i dovuti linguaggi e attenzioni si comincia a educare fin dall’infanzia alle relazioni". Salendo fino ad arrivare all’adolescenza, "l’Einstein ha attivato un progetto, con la Regione e l’Ausl, sull’educazione sessuale, all’affettività e alla salute. All’interno si sviluppano tanti temi che toccano i giovani, anche il cyberbullismo ad esempio, coinvolgendo la Polizia postale". Emozioni e sentimenti sono un ambito su cui le scuole si stanno muovendo. "’A volte non è romantico’ è il nome di un progetto che coinvolge sempre l’Einstein e il liceo classico nell’ambito delle relazioni reciproche tra giovani. Anche il Marco Polo ha sviluppato progetti simili". Situazioni che si ritrovano anche scendendo di grado, alle scuole media. "Progetti già avanzati e trattati dal sesto circolo e a Miramare".