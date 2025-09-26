Momento di tregua tra governo e sindacati: . Commissione Finanze sospesa fino al 7 ottobre

Commissione Finanze sospesa fino al 7 ottobre. Questa la decisione presa da governo e maggioranza al termine di una lunga giornata di incontri, dopo lo sciopero generale andato in scena martedì scorso per protestare contro la riforma fiscale. Riforma che in contemporanea era all’attenzione dei consiglieri della Commissione Finanze.

Ieri governo e maggioranza hanno accolto la richiesta avanzata dai sindacati Csdl, Cdls, e Usl di sospendere la commissione "allo scopo – dicono – di svolgere il confronto per cercare di ridefinire i contenuti del progetto di legge sulla riforma Igr, e in particolare per trovare delle soluzioni agli articoli più contestati dalle organizzazioni sindacali, che creano disparità e penalizzano fortemente i lavoratori dipendenti e i pensionati".

Le tre Confederazioni esprimono soddisfazione per questa sospensione, "che potrà permettere di verificare fino in fondo la disponibilità del governo ad accogliere concretamente le richieste delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. A tale sospensione hanno contribuito in maniera determinante sia il partecipassimo sciopero generale di martedì scorso, che ha portato in Piazza della Libertà e nelle strade adiacenti 10mila persone, in una delle più belle pagine di democrazia scritte a San Marino negli ultimi decenni, sia l’attiva partecipazione dei rappresentanti sindacali".

Nel caso questo confronto non dovesse produrre i risultati auspicati, "verranno messe in campo nuove iniziative di mobilitazione".