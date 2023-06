Monastero Sant'Alberico, recupero e ristrutturazione per trasformarlo in un relais immerso nella natura

Torna a vivere il monastero Sant’Alberico, un angolo di paradiso nell’alta Valmarecchia tra Fragheto e le Balze. Grazie al Gruppo Atlantic sarà un relais immerso nella natura con venti stanze, una spa e il ristorante aperto anche alla clientela esterna. Da decenni la struttura è tra le proprietà della famiglia del notaio Ricci. E’ attraverso il Gruppo Atlantic che la struttura si prepara ad aprire come relais. Il progetto di recupero e ristrutturazione ha consentito di far tornare a nuova vita ambienti che risalgono a poco prima dell’anno Mille. Trattandosi di un edificio radicato nella storia della valle, il recupero è stato seguito assieme alle Belle arti di Ravenna. Le prime tracce storiche della struttura risalgono al 986, quando la Marca di Toscana e quella di Spoleto erano governate dal marchese Ugo. Costui, fautore della riforma ecclesiastica, aiutò Romualdo, divenuto poi santo, a fondare numerosi monasteri. In quell’anno San Romualdo, dal monastero delle Benedettine-Camaldolesi di Bagno di Romagna, andò per un breve periodo nel romitorio di Sant’Alberico e fondò a poca distanza un ospizio del suo Ordine, che divenne poi un importante monastero.

Oggi la struttura è pronta ad accogliere i clienti. L’apertura è fissata a metà luglio. "Stiamo ricevendo molte richieste – premette Ivan Neri dell’Atlantic -. Abbiamo clienti che storicamente conoscono la nostra struttura a Riccione, ma anche interessati a un’esperienza immersa nella natura. E’ stato fatto un investimento importante, ma i primi riscontri sono positivi. Si è in una realtà che offre la possibilità di seguire a piedi o in bici sentieri nei boschi. Stiamo formando personale da mesi e contiamo che l’offerta possa trovare il gradimento della clientela straniera. Realtà simili in Toscana sono note e apprezzate. Riteniamo che questo contesto non abbia nulla da invidiarvi, si tratta solo di far conoscere questi luoghi". Il monastero può anche contare su una propria sorgente certificata, l’acqua di Sant’Alberico.

All’inizio del Novecento la struttura apparteneva ad alcune famiglie della zona, che vivevano di agricoltura e pastorizia. Mentre la seconda guerra mondale infuriava, in queste strutture vivevano un’ottantina di persone e vennero ricavati i locali anche per una scuola. Poi ci fu la fuga dalle montagne e l’edificio venne abbandonato. Il percorso di recupero con la nuova proprietà è durato circa vent’anni. Oggi la struttura si presenta ai clienti offrendo serenità, pace e benessere. A differenza di quanto provarono i monaci, il benessere è declinato anche in servizi e spa.

a.ol.