Mondaino, l’anima del borgo. Dove natura e arte si incontrano

Domani l’incantevole borgo di Mondaino, ospiterà un evento di grande rilievo culturale e territoriale: il convegno "Natura arte e storia a Mondaino – Peculiarità del borgo tra natura, arte e storia finalizzate alla sua valorizzazione e recupero", promosso da Arspat (Associazione per il Recupero e la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico e Territoriale) e RiBo104, dimora d’arte e centro culturale.

La cornice sarà la suggestiva Sala del Durantino all’interno della Rocca Malatestiana. Il convegno si svolgerà dalle 14.30 alle 18.30, moderato dalla giornalista Giovanna Bartolucci, con la partecipazione di accademici, architetti, studiosi e rappresentanti del territorio. L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sulla fragilità dei borghi storici e delle aree interne, promuovendo una riflessione condivisa sul loro recupero e valorizzazione. Obiettivo cardine è sensibilizzare istituzioni, comunità e cittadini sull’urgenza di tutelare il patrimonio paesaggistico e culturale come leva per uno sviluppo sostenibile, identitario e partecipato.

Durante l’incontro verranno presentate analisi, proposte e progetti innovativi per rilanciare i borghi attraverso il turismo lento, esperienziale e responsabile, la promozione dei prodotti locali e il recupero del paesaggio rurale. Il convegno sarà preceduto, alle 11, da una visita guidata nel borgo animata da cortei storici, giocolieri e musici, e da un light lunch a base di eccellenze gastronomiche locali.

La giornata si concluderà con l’inaugurazione della mostra "Noi siamo natura" dell’artista Toni Venzo, all’interno dello spazio RiBo104, per ribadire il profondo legame tra arte contemporanea e paesaggio. Un’occasione imperdibile per riscoprire la ricchezza dei nostri borghi e immaginare nuovi scenari di rinascita culturale e territoriale.