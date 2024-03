Mondiali, otto medaglie per i nostri super nonni

I nonni nuotatori che hanno rappresentato il nostro territorio ai campionati mondiali di Doha sono tornati qualche giorno fa con otto medaglie. Sotto l’egida della Polisportiva Garden Rimini, i quattro sportivi si sono distinti nella categoria Master, dal 29 febbraio al 3 marzo. Il più premiato è risultato Giuseppe Fantini, l’85enne ex controllore di volo che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara 50 dorso e ben tre argenti: nei 200 misti, nei 100 farfalla e nei 400 misti. In quest’ultima gara Fantini ha ottenuto anche il record italiano della sua categoria, Master 80-85 anni, col tempo di 10’37“28, superando con ampio margine il precedente record, fermo da 24 anni, che era di Aldo Caputi con 11’5“28. Si sono poi aggiunte le quattro di bronzo conquistate per il terzo posto della staffetta 4x50 mista nella categoria M320 insieme ai compagni Filiberto Bonduà (89 anni), Pierfranco Agrestini (84 anni) ed Ermete Caleri ( 69 anni). "Il quartetto che partecipa nella categoria M320 – spiegano gli atleti – deve essere composto da nuotatori che, insieme, raggiungono i 320 anni. Nel nostro caso, con il decano Filiberto abbiamo potuto inserire il ‘giovane’ Ermete, che con i suoi 69 anni ha controbilanciato i vent’anni in più del compagno. Nella staffetta ci siamo alternati come previsto, partendo con Caleri che ha percorso la vasca in stile dorso. Il testimone è poi passato ad Agresti (rana), proseguendo con Fantini (farfalla) e concludendo con Bonduà (stile libero). Prima di noi solo i brasiliani e gli inglesi. Siamo veramente soddisfatti di questi risultati. – raccontano, felici, i quattro nuotatori – Non ci aspettavamo tanto successo, addirittura il record italiano del nostro Fantini. Ci siamo sentiti una vera squadra, condividendo amicizia e solidarietà. Abbiamo avuto tempo anche per fare i turisti, rubando qualche ora alle gare per visitare la città di Doha. Il Qatar è un luogo bellissimo, dove sembra di vivere in mezzo a una fiaba, davvero un altro mondo".

Maria Cristina Muccioli