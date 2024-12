Mondo del credito e sanità insieme. Accordo tra Cherry e Montanari

Cherry Bank e il Gruppo Montanari Salute, assieme alla casa di cura Montanari di Morciano, uniscono le forze per offrire alla comunità locale un contributo concreto a tutela della salute e del benessere fisico e mentale. L’iniziativa si rivolge in particolare ai già clienti e ai nuovi clienti di Cherry Bank che entro il 30 giugno 2025 accrediteranno per la prima volta la propria pensione sul conto corrente dell’istituto bancario. A loro verrà offerto un voucher del valore di 120 euro, utilizzabile per accedere a prestazioni sanitarie nelle strutture del Gruppo Montanari Salute e nella casa di cura Montanari. "Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo Montanari Salute e la casa di cura Montanari, realtà che condividono i nostri stessi valori di attenzione alla persona e vicinanza al territorio" ha sottolineato Maddalena Ganz, responsabile marketing e comunicazione di Cherry Bank. "La tutela della salute di tutti i cittadini è da sempre la nostra priorità" le parole di Luca Montanari del Gruppo Montanari Salute e della casa di cura Montanari. "Daremo disponibilità in tutte le nostre sedi, a partire dalla casa di cura Montanari e la sua prima succursale di Rimini, Magnetica, fino alle altre sedi dal poliambulatorio Santarcangelo, più a nord, passando per quelle di Rimini: il poliambulatorio Valturio, il centro mammografico Sant’Agata e la clinica medica estetica Lilium, seguendo poi a Riccione con il centro medico riabilitativo Exis e la succursale Exis Mille, fino al poliambulatorio Medicina 2000 che nel prossimo anno vedrà un importante ampliamento con la nuova sede in via al Mare 585, sempre a San Giovanni".