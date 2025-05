Monete per celebrare i corpi di Polizia

Con un tributo ai protagonisti che ogni giorno garantisce la sicurezza e l’ordine della Repubblica, Poste San Marino celebra i ‘Corpi militari e di polizia sammarinesi’ con la nuova edizione della serie numismatica avviata nel 2024. Dopo il successo della moneta dedicata alla Guardia di Rocca, l’edizione 2025 presenta due monete da 10 euro in argento, dedicate a Gendarmeria e Polizia Civile. Realizzate da Antonella Napolione e coniate in soli 2.500 esemplari ciascuna, si distinguono per l’impiego di applicazioni che arricchiscono e valorizzano le uniformi raffigurate sul rovescio conferendo alla moneta un’identità visiva forte e riconoscibile. Le due emissioni numismatiche saranno disponibili nello Shop di Poste San Marino in Piazzetta Garibaldi, a San Marino Città, e sul sito ufficiale www.poste.sm a partire da giovedì prossimo.