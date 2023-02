"Monitoriamo l’inquinamento"

Oltre al regolamento sui ripetitori per la telefonia con rispettiva mappa "per minimizzare gli effetti dell’installazione degli impianti di telecomunicazioni", l’amministrazione dovrà impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con Arpae per lo studio e il monitoraggio delle esposizioni della popolazione a campi elettrici magnetici e elettromagnetici. Lo annuncia l’assessore Christian Andruccioli che rimarca: "La legislazione nazionale ai Comuni non lascia molti margini di manovra, che al contrario di chi ci ha preceduti, vogliamo prenderci. Dobbiamo poter monitorare le emissioni dei ripetitori e dire la nostra sulle future installazioni". Ribadisce quindi che "un regolamento non c’è, perché decaduto" e invita a "smettere di insinuare che per l’antenna di viale Belluno non sia stata seguita una procedura corretta". Sulla richiesta della consigliera Raffaelli di riaprire una conferenza dei servizi sul ripetitore replica: "Giuridicamente non esiste. L’ex deputata ci invita a studiare, ma dovrebbe essere lei la prima a farlo. Sono convinto però che conosca le norme fin troppo bene ma che scelga di soffiare sul fuoco per consenso politico, sciacallaggio". Rivendica totale autonomia rispetto a ogni partito, il Comitato cittadini contrati all’antenna quartiere San Lorenzo. "Sit-in, petizione e volantinaggio, come l’assemblea pubblica, la richiesta d’accesso agli atti amministrativi sono frutto esclusivo del nostro comitato civico".

Nives Concolino