Monna Lisa ‘promuove’ la birra

La grafica della manifestazione potrebbe risultare ‘sacrilega’ o condurre fuori luogo: la Monna Lisa che strizza l’occhio alla Primavera di Botticelli con una pinta in mano. In realtà è l’omaggio a un dipinto immortale che si lega alle quattro stagioni, tema di Pennabilli diPinta 2023, la rassegna dedicata alla birra artigianale. Il borgo dell’alta Valmarecchia si prepara al sesto prosit (da venerdì a domenica). Obiettivo dichiarato: elevare un inno alla birra artigianale e ai suoi produttori, cinque birrifici scelti a rappresentare la zona e le regioni limitrofe (il birrificio marchigiano del Catria, ad esempio). Su il bicchiere con l’ecobicchiere serigrafato, realizzato appositamente per una manifestazione più green. La festa, in realtà, inizia già da giovedì. Il Museo naturalistico di Pennabilli organizza Happy Hop - Dal luppolo alla birra, Cammina con... Poli Hops. In bocca al luppolo! Alla scoperta del luppolo selvatico e degustazione di birre artigianali. A seguire happy hour al Musss con degustazione di birre. La manifestazione non è soltanto una celebrazione della birra e del buon cibo, ma anche dell’arte, della musica e dello street food. Piazza Vittorio Emanuele II e via Roma diventano una grande sala all’aperto per tanta musica dal vivo, come le allegre note di Ruben Rojo & Pennabilli Social Club dalle 21 di sabato, i ritmi trascinanti dei Gattamolesta dalle 21 di domenica e i coinvolgenti dj set. Domenica, inoltre, sono previste visite guidate al museo Mateureka (ore 15:30) e alle 17 al museo dell’Informatica.