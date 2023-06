Monopattini e bici elettriche Mezzi green ‘invadono’ la città

Offerta speciale CiaoRiccione per il lancio del progetto che porterà in città 300 monopattini e 150 E-bike disseminati in decine di punti, non solo nella zona mare. Il servizio è stato affidato all’azienda di origine olandese Dott, tra i leader europei della micro mobilità urbana, che di recente è arrivata prima nel bando del Comune di Roma. La velocità dei mezzi dovrà rispettare i limiti di legge, il che significa 20 kmh al massimo per i monopattini e 25 kmh per le biciclette. L’offerta CiaoRiccione è rivolta a tutti i nuovi utenti. Inserendo il codice sconto nella sezione Promozioni dell’app, si potrà effettuare gratuitamente una prima corsa di 20 minuti. La tariffa base è di 0,25 euro al minuto, con un 1 euro di costo di sblocco, senza alcuna durata minima della corsa, né altri costi nascosti. In aggiunta vengono proposte numerose offerte, selezionabili dal menu dell’app. Una di queste consente il noleggio di un veicolo per andata e ritorno ad un costo calmierato di 4,49 euro per 24 ore. Ci sono poi sblocchi gratuiti, che consentono di annullare il costo di sblocco del noleggio per 30 giorni al costo di 2,99 euro. Infine l’abbonamento mensile pensato per i fedeli al servizio, con l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 34,99 euro, valido per 30 corse. Riccione sale in monopattino e "i mezzi potranno essere ritirati in numerose zone della città – precisa l’assessore Simone Imola – Al termine del noleggio dovranno essere riportati esclusivamente nelle aree dedicate alla sosta. Vogliamo evitare che un servizio si trasformi in un disagio collettivo. Stazionamento e sosta dovrà avvenire solo negli stalli dedicati ai motocicli, ai ciclomotori e ai velocipedi".