Monopattini e bici hanno ‘eliminato’ 385 tonnellate di smog

Mille monopattini e 900 bici elettriche: è la flotta (pubblica, in sharing) della mobilità sostenibile a Rimini. Nel 2023 i mezzi green hanno coperto oltre un milione e mezzo di chilometri, con 385mila chilogrammi (385 tonnellate) di Co2, ovvero anidride carbonica, risparmiati. Nel dettaglio, sono state 660mila le corse in monopattino, 135mila quelle in bicicletta. Il servizio è nato nel 2020 come sperimentale. Oggi una realtà consolidata e un’opportunità sempre più sfruttata dai visitatori e anche dai residenti.

Dall’inizio del 2023 il servizio di noleggio di mezzi in condivisione è affidato (per tre anni) a due operatori, Lime Technology e Bit Mobilty. Il picco dei noleggi ovviamente d’estate, luglio e agosto. Il gestore Lime ha calcolato ad agosto 2023 un record di 42mila utenti attivi e quasi 121mila corse in monopattino mentre un massimo di 27mila noleggi di bici nel mese di luglio. La durata media di un viaggio è di 10 minuti, la distanza in particolare per gli spostamenti in monopattino è in media tra 1,7 e 2,5 chilometri, "in linea con l’utilizzo da ‘ultimo miglio’ per cui è pensato questo tipo di servizio", spiega il Comune. Guardando la mappa di noleggi si evidenzia come i mezzi in sharing siano utilizzati soprattutto per muoversi nella zona mare, sia nord sia sud, sia nelle aree a ridosso del centro storico, ma in generale in maniera abbastanza diffusa in tutta l’area urbana della città a mare della statale 16. Ai monopattini è consentito l’accesso al centro storico, con limite alla velocità per i mezzi di 6 orari. Sui lungomari la velocità non può superare i 15 orari mentre nelle altre aree il limite massimo fissato è di 20 all’ora, 5 sotto al limite de codice della strada.

"Numeri – sottolinea l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – che oltre a confermare il gradimento per questo tipo di proposta da parte degli utenti, danno l’idea dei vantaggi in termini ambientali di questo servizio. 385mila chilogrammi di Co2 risparmiati in dodici mesi è una evidenza di come la promozione degli spostamenti in città attraverso le diverse forme di mobilità sostenibile – micro mobilità elettrica, ciclabilità e pedonalità, trasporto pubblico – sia un fattore fondamentale per rendere le città più vivibili e resilienti".

m. gra.