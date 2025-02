Monopattini, impennata di noleggi nel 2024: "Ma ora l’obbligo del casco scoraggia gli utenti"

Il 2024 è stato un anno da record per le flotte libere di monopattini a Rimini. Ma il 2025 non si è aperto con le stesse aspettative per effetto delle modifiche al codice della strada che hanno colpito anche i monopattini tanto da metterne in discussione l’esistenza delle flotte libere tanto apprezzate dai turisti. "Siamo fiduciosi. L’estate si farà anche quest’anno", premette Alessio Raccagna responsabile area Sud Europa per Lime, uno dei due gestori del servizio a Rimini assieme a Bird. Il terremoto provocato dalle modifiche al codice, potrebbe risolversi in tanto fumo e poco arrosto. E’ questa la speranza dei gestori.

"Vi sono emendamenti presentati dalla stessa maggioranza di governo nel decreto milleproroghe per modificare alcune parti del codice, inclusa quella relativa ai monopattini. In particolare l’obbligo del casco. Noi crediamo che tutto vada parametrato alla velocità, dunque alla pericolosità dei mezzi". In altre parole la speranza dei gestori del servizio è che passi il principio secondo cui con velocità limitate il casco non sia necessario, "e le velocità dei nostri mezzi sono già limitate, addirittura a 6 chilometri orari in centro storico". Se queste modifiche passassero le flotte libere sarebbero slave, anche perché il turista non sarebbe obbligato a cercare un casco per affittare il monopattino. L’altro elemento è la targa, ma su questo bisogna attendere il decreto attuativo che al momento non è ancora all’orizzonte. Per l’assicurazione obbligatoria non vi sarebbero grandi problemi visto che i mezzi delle flotte sono già assicurati. Messi in rassegna i timori per il futuro del servizio, in municipio si augurano che le flotte libere possano continuare a circolare tra la zona mare e la città.

L’anno scorso a Rimini i noleggi complessivi sono stati 868mila contro i 795mila del 2023, per una distanza complessiva di un milione e 745mila chilometri quando l’anno precedente si era arrivati a 1,5 milioni di chilometri. "I dati raccolti – spiegano dall’amministrazione – dimostrano in modo evidente quanto il servizio sia apprezzato dagli utenti e, al tempo stesso, l’impatto positivo che ha sull’ambiente. Scegliere la mobilità sostenibile, che include la micro mobilità elettrica, la ciclabilità, la pedonalità e il trasporto pubblico, significa contribuire attivamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento della qualità della vita urbana. Tuttavia, è fondamentale che l’uso di questi mezzi avvenga nel rispetto delle norme del codice della strada, per garantire la sicurezza di tutti, dai pedoni ai ciclisti, fino agli automobilisti".

a.ol.