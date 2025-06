Monopattino lasciato in mezzo alla strada

Un monopattino, di quelli appartenenti alle free floating che si possono affittare, abbandonato nel bel mezzo di viale Sacramora a Rimini. E’ la goccia che ha fatto traboccare li vaso. "Abbiamo chiesto alla società titolare del mezzo - premette l’assessore alla Mobilità, Mattia Morolli - di individuare il responsabile". Non è la prima volta che si trovano biciclette e monopattini affittabili nelle posizioni o nei loghi più disparati. Che siano marciapiedi, fontane, alberi, la fantasia si spreca, "ma lasciarlo in mezzo a una strada in orari notturni crea un pericolo, e chi lo lascia commette una pericolosa infrazione. Abbiamo chiesto alla società di individuare il responsabile e attendiamo riscontro. La stessa società ha deciso di bannare a vita dai propri servizi chi si è comportato in quel modo. Non appena avremo una risposta vedremo le azioni possibili da intraprendere". Potrebbe essere un precedente per colpire i comportamenti scorretti di chi affitta i mezzi.