Monsignor Beneventi nuovo vescovo delegato della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna

Il nuovo vescovo delegato per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna è monsignor Domenico Beneventi, vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro. È stato presentato ed è intervenuto all’incontro regionale dei direttori degli Uffici diocesani delle Comunicazioni sociali della regione, in Sala Santa Clelia della Curia a Bologna. La riunione è stata coordinata da Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio comunicazioni della Ceer e dell’Arcidiocesi di Bologna. Erano presenti anche i responsabili regionali Fisc, Luigi Lamma e Ucsi, Francesco Zanotti. Monsignor Beneventi, 50 anni, è anche stato collaboratore dell’Ucs Cei e ha perfezionato gli studi ecclesiastici presso la Pontificia Università Lateranense a Roma conseguendo la licenza in Teologia dell’Educazione e il dottorato in Teologia Pastorale, ha conseguito poi la laurea magistrale in Media Education all’Università Cattolica di Milano. Succede a monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola, "che dal 2019 – riferiscono dalla Chiesa di Bologna – ha seguito per la Ceer il settore della comunicazione al quale i direttori hanno inviato un pensiero di ringraziamento per il suo generoso e prezioso servizio di questi anni". Durante l’incontro c’è stato anche il videocollegamento con il direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali Cei, Vincenzo Corrado. "Con lui si è condiviso il programma e la partecipazione al prossimo Giubileo della Comunicazione con il Papa il 25 gennaio".