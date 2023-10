Montagne di cioccolato in Paese nella domenica più dolce

Complice il bel tempo, CiocoPaese procede a gonfie vele. Sono centinaia le persone che da venerdì hanno invaso le strade a caccia di delizie. Presenti i rappresentanti dei comitati d’area della città. CiocoPaese continuerà per il terzo giorno, tra montagne di cioccolato e il mercatino davanti alla vecchia chiesa di San Martino. Alle 16 presentazione del libro ‘Il drago sputalatte’ di Debora Grossi. Nella piazzetta Matteotti nel tardo pomeriggio truccabimbi e baby dance. Dalle 16,30 in poi msica e divertimento a tutto volume, animazione e giochi con Luigi Del Bianco e Christian Vox. Grande attesa alle 17,30 per ‘Astroligth, the robot light show’, l’ingegnere quantistico stellare più rinomato dell’universo arriverà con la sua astronave sulla Terra. Come nei giorni scorsi uno spazio sarà dedicato allo stand della cooperativa Cuore21, che nell’ambito del progetto "Il Cuore non si ferma", vende i prodotti realizzati dai ragazzi diversamente abili. Intanto fino a questa sera, bar, ristoranti, pizzerie e tutti gli altri pubblici esercizi proporranno specialità in tema, come pure il Kiosquito, allestito in piazzetta Parri.

ni.co.