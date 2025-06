"Montagne di erba e terra a un passo dalle case"

C’è chi cammina facendo slalom tra i rami secchi e chi, esasperato, fotografa e segnala. Succede in via Rossini e via Donizetti, dove da settimane giacciono cumuli di sfalci e potature non ancora rimossi. Una scena che stride con l’ordinario decoro urbano e che ha portato più cittadini di Bellaria Igea Marina a un coro di proteste: "Le nostre vie sono state dimenticate". Non si tratta soltanto di una questione estetica. "Con l’arrivo del maltempo, quei mucchi possono diventare un pericolo – spiegano alcuni residenti – provocando intralci alla circolazione o ostacolando il deflusso dell’acqua". La sensazione diffusa è che il servizio di raccolta non sia più puntuale come in passato. È l’assessora all’Ambiente, Adele Ceccarelli, a fare chiarezza: "È vero, registriamo ritardi nella raccolta domiciliare degli sfalci, soprattutto nei casi in cui è richiesto l’intervento del braccio meccanico". "Come amministrazione ci siamo attivati e abbiamo segnalato la situazione a Hera, che ci ha informato di un problema tecnico causato da alcune avarie ai mezzi del fornitore incaricato – specifica l’assessora – Ci è stato assicurato che si sta procedendo al recupero dei ritardi. Intanto ricordiamo che i cittadini possono sempre conferire sfalci e potature alla stazione ecologica".

L’assessora Ceccarelli aggiunge poi un chiarimento importante: "Le potature eseguite da professionisti devono essere smaltite a cura e spese degli stessi. Il servizio gratuito è previsto per piccole quantità domestiche: farne un uso corretto è un atto di responsabilità". E precisa infine: "I cumuli segnalati non risultano tali da costituire un rischio idraulico in caso di pioggia". Anche Hera è intervenuta sul punto: "Il ritardo è stato causato dal guasto di alcuni mezzi del fornitore. Dalle nostre verifiche, risultano segnalazioni solo in via Rossini. In ogni caso, la situazione sarà ripristinata entro pochi giorni". Nel frattempo, i cittadini attendono fiduciosi, auspicando che il problema venga presto risolto e che le loro vie possano tornare al più presto pulite e ordinate.

Aldo Di Tommaso