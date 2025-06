Montagne di sabbia per salvare la stagione

"Una riserva di sabbia per l’estate". A dare rassicurazioni sulla possibilità di intervenire sulla linea di costa laddove le mareggiate e l’erosione hanno colpito in modo duro, è l’assessore al Demanio, Christian Andruccioli. Ma attenzione: "Il monitoraggio sulla costa viene svolto in modo continuo dal Comune e dalla Regione. Cosa che accadrà anche dopo gli ultimi eventi che hanno visto fenomeni di acqua alta e mareggiate. Detto questo andremo con i bagnini e verificare lo stato attuale per valutare se e come poter intervenire". Da settimane nel tardo pomeriggio ci sono tratti del litorale riccionese che finiscono puntualmente sott’acqua quando si alza la marea, con le onde che risalgono fino alla seconda o terza fila di ombrelloni. La battigia scompare, e l’acqua risale gli stabilimenti lasciando i lettini a bagno.

Martedì, al termine del maltempo che ha imperversato sulla riviera romagnola, nelle zone più colpite da erosione il mare è risalito rendendo inutilizzabili anche tre file di ombrelloni. Non era un caso isolato visto che già nella prima parte del mese era sufficiente l’alta marea a rendere inutilizzabile parte di alcuni stabilimenti tra lettini e ombrelloni in acqua. "Dopo l’ultimo evento – spiega il presidente della Cooperativa Diego Casadei – , attendiamo che il mare si calmi per capire le condizioni della linea di costa dove è maggiore il fenomeno erosivo. Certamente c’è un problema, d’altronde il maxi ripascimento fatto dalla Regione ha già coperto diverse stagioni, questa è la quarta, e sappiamo bene che non si può andare oltre la quinta. Chiederemo a Comune e Regione di fare un punto sullo stato del litorale per valutare eventuali interventi in corso".

Per evitare una stagione con i piedi dei turisti in ammollo, serve sabbia per allungare la spiaggia. Il materiale c’è, avverte l’assessore Andruccioli, ma "ora andranno fatte attente valutazioni e non dimentichiamoci che attivare interventi una tantum in quelle zone che hanno subito più di altre gli effetti delle mareggiate significa movimentare il materiale sulla linea di costa e questo comporta temporanei limiti alla balneazione. Comunque sia andremo a verificare la reale contingenza del problema e se sarà il caso c’è materiale stoccato a cui attingere". Gli operatori di spiaggia restano in attesa. A sud, come anche nella zona Terme, nel tratto di arenile compreso tra piazzale Roma e il porto, e in quello a nord del porto, vi sono zone che stanno andando in sofferenza. Non è un bel biglietto da visita se si pensa che siamo solo all’inizio della stagione balneare e l’estate vera e propria comincerà solo domani.

Andrea Oliva