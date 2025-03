Montanari: "Potenzierò il pronto intervento"

Marco Montanari è il nuovo direttore del punto di primo intervento dell’ospedale di Novafeltria. È una nomina importante e attesa da tempo. L’attribuzione dell’incarico "conferma una volta di più – sottolinea Ivonne Zoffoli dalla direzione medica degli ospedali di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria – la costante attenzione dell’Ausl verso il ’Sacra famiglia’, con l’obiettivo di garantire ai residenti dalla Valmarecchia servizi sanitari appropriati alle caratteristiche del territorio e di implementare l’assistenza". L’incarico di Montanari avrà una durata di 5 anni. Il medico, che lavorava al pronto soccorso dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini, avrà la piena responsabilità clinica, organizzativa, gestionale del punto di primo Intervento di Novafeltria. Andrà a ricoprire un ruolo rimasto vacante da dicembre.

"Per me – spiega Montanari – è motivo di grande orgoglio e responsabilità ricoprire il ruolo di responsabile del punto di primo intervento di Novafeltria. Sono medico d’urgenza da più di 20 anni. Dirigo i corsi di ecografia per la Simeu (Società italiana di emergenza urgenza), ho una formazione specifica per la traumatologia, e ho formato e seguito in questi anni tanti medici in Romagna e nel resto d’Italia". Per questo motivo "tra i vari obiettivi, sarà per me importante la formazione del personale infermieristico e medico del punto di primo intervento di Novafeltria. Al ’Sacra famiglia’ accedono ogni anno 10mila pazienti. Qui lavorano medici del 118, dell’emergenza territoriale e della continuità assistenziale, che si integrano e coprono i turni 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana". Un altro obiettivo di Montanari è "uniformare e migliorare i percorsi del punto di primo intervento di Novafeltria con quelli del pronto soccorso di Rimini".

Plaude alla nomina di Montanari il primo cittadino di Novafeltria Stefano Zanchini: "Tutti i sindaci della Valmarecchia avevano chiesto la copertura di questo ruolo. Una sollecitazione girata e concordata con Ausl". E il giudizio positivo arriva pure dal comiitato cittadino ’Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’, dopo le polemiche dei mesi scorsi per il ruolo lasciato vacante. "È stato compiuto un mezzo miracolo – dice il portavoce del comitato Livio Cursi – La sua nomina sembra allontanare per sempre il pericolo della chiusura del punto di primo intervento dopo l’istituzione del Cau".