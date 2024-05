"Montanari tolga il mio nome o faccio causa"

La vicenda Cecchetto contro Montanari finisce dall’avvocato. Il produttore aveva inviato una lettera al presidente del consiglio Simone Gobbi chiedendo che il consigliere Montanari non utilizzasse più il nome Cecchetto essendo venuto meno il rapporto di fiducia. Secondo il talent scout i rapporti si sono interrotti. La risposta dell’attuale consigliere non si era fatta attendere. Trascorsi alcuni giorni Montanari ha incontrato alcuni referenti delle tre liste che avevano sostenuto il candidato sindaco Cecchetto. In quella riunione si era deciso di andare avanti cambiando il progetto e chiamandolo Riccione contemporanea.

Cecchetto torna all’attacco con un sollecito inviato al presidente Gobbi. "Rinnovo la richiesta di non permettere al consigliere Massimo Montanari di utilizzare il mio nome in quanto non rappresenta la finalità per cui avevo proposto la lista Cecchetto ai miei elettori riccionesi ma, al contrario, è utilizzata dal consigliere Montanari esclusivamente per scopi e accordi personali non condivisi con me. Purtroppo per regolamento il voto che ho ottenuto con la mia campagna elettorale è passato nelle sue mani, e in quelle di chi si è accordato con lui, ma non gli posso permettere di fare la stessa cosa con il mio nome".

Di conseguenza "se questo accadesse agirò giudizialmente verso tutti gli eventuali responsabili". Ad oggi, rileva il produttore, "Montanari non ha mai deciso di aderire al Gruppo misto e rimane a rappresentare la lista che porta il mio nome". Ciò nonostante lo stesso Montanari abbia annunciato la nascita di una nuova formazione politica che si chiama Riccione contemporanea che riunisce diversi referenti delle tre liste che avevano sostenuto la candidatura di Claudio Cecchetto alle ultime elezioni. Anche su questo aspetto il produttore rileva un problema non da poco. "Il nome Riccione contemporanea non solo lo avevo ideato io anni fa, era il 2020, ma lo avevo anche depositato con tanto di indirizzo web www.riccionecontemporanea.it. Non a caso cliccando sul sito si apre la mia pagina. Avevo pensato a questo nome perché volevo una Riccione dove l’arte contemporanea fosse protagonista". Riassumendo, la vicenda ‘Cecchetto contro Montanari’ non è affatto conclusa. Se il nome del produttore dovesse rimanere in consiglio la parola passerà agli avvocati.

