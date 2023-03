Montecopiolo, il passato agricolo rivive con l’evento tipico della festa contadina

Villagrande è un paese calmo, tranquillo, con tanto verde e aria pulita. Anche se siamo una piccola comunità si organizzano diverse feste tipiche. La festa contadina è una delle più importanti e si festeggia il terzo weekend di luglio. Un evento che aiuta le persone a capire tecniche e usanze della vita di campagna di decenni fa. Durante la giornata si svolgono diverse attività: la domenica mattina quando si aprono le iscrizioni per una camminata trekking, l’escursione e il pranzo di comunità. Le persone indossano antichi costumi, si creano oggetti con il legno e sfilano i trattori. Fin dall’inizio sparsi per il paese ci sono balle di fieno e grandi spaventapasseri. Per i bambini animazione con trampolieri, gara di caratelle e altri giochi. Non manca la musica folk e spettacoli. È molto importante mantenere vive le antiche tradizioni poichè se ignoriamo il passato non possiamo affrontare adeguatamente il futuro.

Classe 2M

Montecopiolo

Nicolas Bini

Nathan Bonci

Christian De Angelis

Marco Iacopucci

Andrea Luzi

Anastasia Salucci

Samuele Salucci

Tommaso Salucci

Nicole Severini