Montecopiolo punta sul turismo In arrivo due camping e ristoranti

Turismo esperienziale, ma anche nuovi camping e riqualificazione del territorio. A Montecopiolo iniziano a vedersi i frutti dei finanziamenti che la Regione Marche ha stanziato per potenziare l’offerta turistica nei comuni del Montefeltro. I fondi sono stati ‘ereditati’ da Montecopiolo dopo la secessione che ha portato il paese nella provincia di Rimini. In totale il ‘tesoretto’ per il turismo ammontava a circa 500mila euro, sfruttati in sinergia tra pubblico e privato. Oltre a alla riqualificazione dei percorsi fluviali, zone verdi e piste per mountain bike, a Montecopiolo sorgeranno pure un glamping e un camping per iniziativa privata. "Abbiamo colto al volo questa opportunità partecipando al bando, con i contributi ottenuti nascerà un camping dotato di aree di sosta attrezzate per i camper", spiega Massimiliano Druda dell’hotel Parco del Lago. Spazio anche ai turisti più chic. Per gli amanti del glamping, annuncia Omar Angeli (Glamping Inn) "realizzeramo un camping glamour nella frazione di Santa Rita, in un’area da 50mila metri quadrati, dove riqualificheremo un fabbricato destinandolo a ristorante e bar. Utilizzeremo case mobili con tutti i comfort di un alloggio di lusso, inoltre avremo bolle trasparenti per ‘dormire sotto le stelle’". Entusiasta il sindaco di Montecopiolo, Pietro Rossi (foto): "Soltanto creando lavoro e offrendo servizi possiamo combattere lo spopolamento dei nostri territori". Il Comune farà la sua parte "riqualificando una rete di percorsi, tra monte Montone e il Castello, da fare a piedi e in bici, dotati di apposita segnaletica. Il contributo si aggira intorno ai 39mila euro per un investimento complessivo di 56mila" La fine dei lavori è prevista nel prossimo autunno.

Andrea G. Cammarata