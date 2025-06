Montefiore abbraccia la fresca centenaria. Angelina Uguccioni

Una giornata da ricordare domenica per Montefiore Conca, dove la comunità si è stretta attorno ad Angelina Uguccioni per festeggiare il traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita segnato da altruismo, dedizione e generosità: qualità che hanno reso la casa di Angelina un punto di riferimento per intere generazioni. A portare gli auguri ufficiali a nome dell’amministrazione comunale sono stati il vicesindaco Francesco Taini e l’assessora Silvia Pangrazi, che hanno reso omaggio alla sua lunga esistenza e al suo spirito.