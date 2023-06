Montefiore, all’ombra della rocca Musica e poesia per i lunatici

A Montefiore Conca torna, per la sua 30° edizione, Rocca di Luna. La tre giorni artistica prende il via da domani a domenica e schiera ospiti speciali come lo scrittore Paolo Crepet, che domenica presenterà il libro ’Prendetevi la luna’ al teatro Malatesta. Sabato arriva Davide Rondoni per una serata tra musica e poesia. Tre giorni che nel calendario coincidono – non a caso – con un mistico plenilunio in cui la luna illumina la borgata romagnola. Filippo Sica, sindaco di Montefiore, alla conferenza di presentazione nella Sala Marvelli della Provincia, ha parlato dell’evento descrivendolo come "un grande sforzo economico per un piccolo comune che inizia un importante percorso il cui obiettivo è la cultura". Rocca di Luna è stato organizzato dall’assessorato alla Cultura e al turismo di Montefiore Conca, e vede sia il contributo di Visit Romagna che il coordinamento artistico dell’autore riccionese, Pasquale D’Alessio.

La serata di apertura di domani prosegue al chiar di luna con l’esibizione del Mariapia Gobbi Jazz Duet. Nella sala conferenze della Rocca prenderà il via una rotonda dal titolo ‘La luna nella cultura educativa del cibo’. Entrando nel vivo, sabato, il professor Andrea Vitali andrà a dibattito con ‘Arcana luna: decoro della notte, madre della rugiada, ministra dell’umore’. Successivamente, ancora versi e poesia con ‘Il finito, l’infinito della luna’ per la magia del flauto di Francesca Gabrielli e con la partecipazione di vari poeti. L’associazione Oltre la Maschera e Lorena Bianchi presenteranno ‘Tra il buio e la Luna piena’. La pianista Josephine Gajtani si esibirà invece davanti alla chiesa di San Paolo Apostolo. A seguire lo spettacolo dedicato a Piero Ciampi, ‘InCiampi ClanDestini’, nel belvedere del Pozzo con Gianluca Tognacci e Marcello Tosi. Poesia di nuovo protagonista nella Corte della Rocca Malatestiana con le presentazioni a cura di Gianfranco Lauretano e Davide Rondoni. Spazio anche a Bob Dylan, tradotto e cantato da Manlio Santini & Friends. La serata si concluderà con gli spettacoli del Floyd Quartet all’arena Raciti. Domenica, oltre all’incontro con Crepet, in piazzetta ecco l’evento Di ombre ti canto, maestro della Luna. Mentre al belvedere del Pozzo torna protagonista la luna con ‘Di tutti gli occhi è il cielo’ l’opera rivisitata di Gianni Rodari.

Andrea G. Cammarata